BTSのVが「俳優キム・テヒョン」への期待を高める一言を残した。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間最近公開された米音楽誌『ローリング・ストーン』のインタビューにおいて、彼は今後の音楽と演技について語り、演技も音楽も「心構えは同じ」であると説明した。「演技では現実で体験できないようなさまざまな役を演じる。音楽も同じように、一つのジャンルだけにこだわりたくはない」と述べ、いつか機