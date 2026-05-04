【写真】「難しすぎる」と話題！山田涼介の“瞳”クイズ第1～3問 Ryosuke Yamada Storm Labels Official Xでは、山田涼介にまつわる写真のクイズを出題し、話題を集めている。 ■「いつのやまださんでしょう？」山田涼介の“瞳”クイズが話題 Ryosuke Yamada Storm Labels Official Xでは、5月2日から「GW特別企画」と題して「いつのやまださんでしょう？」と山田の瞳を切り抜いた写真クイズを出題している。 「ファ