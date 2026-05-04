【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライターの丸山純奈が、5月5日に最新デジタルシングル「ラムネ」をリリースする。 ■5月5日から『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』も3ヵ月連続でスタート 「ラムネ」は既にライブでも披露し話題を呼んでいたファン待望の楽曲で、きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現した本楽曲は、甘さと切なさが同居する静かな余