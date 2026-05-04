中国の大手発電会社、大唐集団が中衛クラウド基地に建設した50万キロワット級太陽光発電所が5月2日、正式稼働を始めました。これは、「算電協同」の概念による中国初の大規模なグリーン電力の直接供給プロジェクトです。「算電協同」とは、中国で進められている東部で発生する膨大なデータ処理需要を西部で賄う「東数西算」において、データセンターの膨大な電力使用に対応するために現地に電力施設を建設して両者を協調させること