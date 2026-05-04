■吉田惟吹くん(小学2年)「やったー！！」天草市御所浦町の「御所浦恐竜の島博物館」が、入場者5万人を達成しました。5万人目は福岡県から訪れた吉田さん家族4人です。記念に1年間無料のパスポートなどを受け取り早速、見学です。■吉田惟吹くん「うわー！！すげー！！ティラノサウルス！！」「下から見ると歯とかかっこよくてすごい」博物館ではティラノサウルスの等身大複製骨格や恐竜の歯の化石など、