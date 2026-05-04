4日午前5時半ごろ、神奈川・松田町を通る小田急小田原線・渋沢駅と新松田駅の間で、線路上の架線に大きな金属製の板がもたれかかっているのが見つかりました。この金属板は縦が7メートル、横が6メートルほどの大きさで、近くの駐車場の屋根が強風で飛ばされ架線にひっかかったとみられています。けが人はいませんでした。撤去作業などにより小田原線は一時的に一部区間で運転を見合わせていましたが、午前11時55分に全線で運転を再