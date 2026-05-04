5月3日放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の、ある場面が話題となっている。第17話「小谷落城」は、オープニングのタイトルバックがない、異例の演出でスタート。冒頭は、武田信玄（高嶋政伸）が屋敷の庭で餅つきをする場面で、子どもたちに「そうあわてるでない。喉に詰まらせぬよう、気を付けるのじゃぞ」と言い聞かせるシーンだった。将軍・足利義昭（尾上右近）から直々に挙兵するよう促された信玄は、三方ヶ原で徳川軍