4日昼過ぎに石川県白山市の工場で火事がありました。この火事によるけが人は今のところ確認されていません。中田 智輝 記者：「工場の敷地内で、消防車による消火活動が行われています」火事があったのは、石川県白山市徳丸町にあるトラックの荷室などを製造する「トランテックス」の工場です。4日午後1時ごろ、従業員から「工場から火が出ている」などと、消防に通報がありました。 現地では、現在も消火活動が続けられてい