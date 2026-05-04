ゴールデンウィーク（以下、GW）も中盤に差し掛かり、各地のイベントの模様や混雑の様子が報道されている。とはいえ、この物価高だ。特別な予定を入れていないという人も多いだろう。実際、株式会社インテージが実施した今年のGWに関する調査でも、「予定なし」と回答した人が41.2％と前年から増加。具体的な過ごし方を問う項目では「自宅で過ごす」と回答した人が35.1％にものぼった。しかし、せっかくの長い連休。出費がかさむこ