暖かい日が増え、コーデも軽やかな雰囲気にまとめたくなるこの季節。コーデを明るく見せてくれそうな淡色系のアイテムを取り入れてみるのもよさそうです。やさしい色合いでコーデになじみやすく、ほどよい抜け感をプラスしてくれるのも魅力の「淡色系パンツ」を、今回は【しまむら】からご紹介。大人世代に似合うアイテムをピックアップしました。 こなれ見えを狙えるコクーンパンツ 【しまむら