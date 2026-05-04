元フジテレビアナウンサーの平井理央が1日に更新したインスタグラムで「昭和100年記念式典に、林政審議委員として列席させていただきました」と報告した。 【写真】武道館で行われた式典でのショット、「衣装が素敵!!!」の声 平井アナは「激動の時代を経て、今の日本があること。そして、その時代を生きた方々が積み重ねてきたものを、次の世代へどう繋いでいけるのか。改めて考える時間になりました。時代の流れの中