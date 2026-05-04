選手への指導とあわせてSNS運用ルールの厳格化を決定ファジアーノ岡山は5月4日、クラブ公式Instagramにおいて不適切な内容の投稿が行われた件について、原因の報告と謝罪を行った。クラブは今回の事態を理念の根幹を揺るがしかねない重大な事象と捉え、関係者への事情聴取を実施した。リリースの報告によると、不適切なポーズをとっていた該当選手に対しては、すでに指導を行い、本人も強い反省の意を示しているという。また、