お笑いタレント・椿鬼奴の夫で、お笑いトリオ「グランジ」の大が夫婦ショットを披露した。４日までにインスタグラムで「５/３は結婚記念日」と報告し「スピード離婚確定とか言われてましたけど、どうにか仲良くやってくれました。椿さんには感謝です。ありがとうございます。これからもよろしゅう御頼み申し上げます」とつづり、夫婦ショットをアップ。「＃パチパチ夫婦＃ギャンブル夫婦＃これからも宜しく」などのハッシュタ