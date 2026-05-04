◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」を担当するようになって約１年がたった。球場では視聴者の方に「内藤さんですか？」と声をかけられることが増え、選手に取材すれば「見てますよ」とたまに言ってもらえる。その一人が、巨人の高卒３年目で育成の園田純規投手だ。彼を初めて撮ったのは昨年８月１６日。長嶋茂雄さんの２軍での追悼試合・西武戦（Ｇタウン）だった。２安打１１奪三