タレント・上沼恵美子（71）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、突然の告白で共演者を驚かせる場面があった。姉・芦川百々子さんとマネジャーとのトーク企画で「隣人がクレーマーのマンションor時々幽霊が出るマンション、どっちが住みたくない?」というテーマとなった。そこで上沼は「幽霊は友達になれるからいい」と切り出すと「こんなん言うたら、ファンに怒られるやろうけど。美空ひばりさんが横切ったりして