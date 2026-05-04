日本テレビの鈴江奈々アナウンサーが、メインキャスターを務める4日放送の報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）を欠席。同じくメインキャスターを務める森圭介アナウンサーが伝えた。【写真】すごい！47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級に合格番組冒頭、森アナは「鈴江さんは、今日はお休みです」と伝えた。