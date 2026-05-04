元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「#笑ってコラえて！ありがとうございました」と書き出した後藤。「#まきふく」を添えてジャケットスタイルの衣装を疲労した。ファンからは「シュッとしてて綺麗」「メチャ綺麗」「ごっちん綺麗」「お綺麗です」などのコメントが寄せられた。