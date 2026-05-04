ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。＊＊＊新車を購入する際にオプションはどうするべきか。値段も決して安くはないので、どこまでつけるべきか迷いどころでしょう。筆者は以前、大手日系自動車ディーラーに営業マンとして勤めていましたが、オプションは目的やライフスタイルによって、“つけるべきもの”と“不要なもの