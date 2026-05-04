3日、フリーアナウンサーの高橋真麻さんが自身のブログを更新。声帯の手術を行っていたことを明かしました。【写真を見る】【 高橋真麻 】 「声帯の手術を終え退院致しました」ブログで明かす「3月末から原因不明の声帯麻痺になり」高橋さんは、「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。 という日々を送ってきたのですが」と、１ヶ月半の間に起きた症状