女優で声優の戸田恵子が3日に自身のアメブロを更新。ドラマ撮影現場に持参した手作り弁当を公開した。この日、戸田は「早朝から連ドラ撮影でした」と報告し「難解な台詞と格闘しながら」と苦労している様子を明かした。続けて、昼食については「お昼は焼きそばをお弁当にして行きました。スタジオの電子レンジでチン！」とつづり、持参した手作り弁当の写真を公開。「楽屋から出ない！外に食べに行かない！寸暇を惜しんで休む！」