◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は4日、男子の頂点を決める32チームのトーナメント表を発表しました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは14組各4チームに分かれて総当たり戦を実施。すでにトーナメント戦に進む24チームが決まっています。試合はシン