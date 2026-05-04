◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）広島・大瀬良大地投手が２回に一挙４点を失った。先頭の佐野に中堅フェンス直撃の二塁打。ホームから中堅、右中間方向への強い追い風に乗って長打になると、山本に左前打でつながれた。勝又の二ゴロの間に１点を許すと、さらに蝦名に左前打でつながれ、林に右中間への２点二塁打を浴びた。１点差に迫られ、投手の竹田にも左前打。１死一、三塁から三森の二ゴロの間に同点とさ