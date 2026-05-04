◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(4日、横浜スタジアム)DeNAが2回に4点を挙げて同点に追いつきました。初回に先発・竹田祐投手が広島・坂倉将吾選手に満塁ホームランを浴び、いきなりの4点ビハインドとなっていたDeNA。それでも2回裏、先頭の佐野恵太選手が広島先発・大瀬良大地投手から2ベースを放ち、チーム初安打で突破口を開きます。すると打線がつながります。ノーアウト1、3塁から勝又温史選手のセカンドゴロの間にまず1点。