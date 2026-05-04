2032年オーストラリア・ブリスベンオリンピック世代となる、サッカー日本代表U-16に大分トリニータの育成組織から2人が選ばれました。3月末からフランスの国際大会に出場して経験を積んだ二人が今後の意気込みを語りました。 【写真を見る】大分トリニータU-16日本代表2人選出ユース期待の2人が国際大会振り返る 大分トリニータU-18から世代別日本代表に選ばれたのは、ともにディフェン