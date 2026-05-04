浦和の田中達也暫定監督が4日、次節6日のアウェー柏戦に向けてオンラインで取材に応じた。スコルジャ前監督の成績不振により、緊急登板して就任後は2連勝。4月29日の川崎F戦、今月2日の千葉戦ともに2―0で快勝した。準備期間が短い中、コンディションの良い選手を積極起用する選手起用や、相手によってポゼッション時の選手の立ち位置を変えるなど手腕を発揮している。選手起用について「メンバー選考についてはコンディション