不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡り、運営会社側と千葉県の成田市議２人の関係会社が事業関連の契約を結んだとされる疑惑があり、市議会の超党派の議員たちが２人に説明を求めるため、「市議会議員政治倫理条例」に基づく政治倫理審査会（政倫審）の開催を要求する方針を固めたことが関係者への取材でわかった。５月７日にも議長に審査を請求する。同条例は議員の政治倫理基準に「疑惑を持たれるおそれのある行為をしな