幕内朝紅龍が生前の母に贈ったイラスト入りの額。母（中央）や朝紅龍（左上）、弟の朝翠龍（右下）が描かれている（朝紅龍提供）大相撲夏場所初日の10日は「母の日」と重なる。体が資本の力士にとって、丈夫に産んで育ててくれた母親へ感謝の念を深める一日だ。幕内朝紅龍は天国に誓った決意を胸に秘めている。2月に母石崎直美さんが、がんのため58歳で死去。9勝6敗で終えた3月の春場所千秋楽は、支度部屋で大粒の涙を流した。