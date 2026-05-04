「ＤｅＮＡ−広島」（４日、横浜スタジアム）広島の坂倉将吾捕手が先制の４号満塁本塁打を放った。初回から相手先発・竹田を攻め立てた。先頭・秋山、小園の安打などで無死満塁の好機をつくると、打席には坂倉。初球の直球を振り抜くと、ライナー性の打球は右翼ポール際に突き刺さる一発となった。引き締まった表情でダイヤモンドを一周し、ベンチでは笑顔の新井監督とハイタッチを交わした。「良いスイングができました。