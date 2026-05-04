ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、敵地でのカージナルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３打数無安打だった。チームは４―１で勝ち、連敗を４で止めた。二つの四死球で二度出塁したもののエンゼルス時代の２０２２年以来、実に４年ぶりとなる４試合連続無安打に終わった。４月２９日（同３０日）のマーリンズ戦から１９打席も安打が出ておらず、デーブ・ロバーツ監督も「本調子ではないのだろう」と心配