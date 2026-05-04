3月16日に沖縄・名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、修学旅行の平和学習で乗船していた同志社国際高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）の2名が亡くなった事故。船の運航元である米軍普天間飛行場の辺野古移設の反対運動などを展開する市民団体「ヘリ基地反対協議会」はもちろん、安全管理を怠ったとして学校法人も厳しく責任が追及されている。文部科学省は4月24日に学校法人側に職員を派遣し、旅行の詳細や安