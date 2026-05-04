肥土山離宮八幡神社香川・土庄町3日 香川県土庄町で3日、五穀豊穣を祈願する「肥土山農村歌舞伎」が奉納されました。 毎年5月3日の肥土山離宮八幡神社の例大祭に合わせて上演されていて、役者や太夫、裏方まで全て地元住民が行います。 第三幕「菅原伝授手習鑑 吉田社車引の段」ではこれまで大人が演じてきた演目に地元の小学生10人が挑戦しました。 2026年2月から練習を重ねてきた子どもたちは、堂々と