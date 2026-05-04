人気腕時計ブランドANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）から、世界中で愛されるPEANUTSとの初コラボレーションウォッチが登場します。スヌーピーやウッドストックの愛らしさを、大人が取り入れやすい上質デザインに落とし込んだ特別な一本。2026年5月22日発売、4月23日より予約受付スタートです。遊び心と実用性を兼ね備えた新作は、毎日を少し自由に彩ってくれそう♡ 大人に似合うP