千葉ロッテマリーンズは6月28日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアムを対象に「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、先着1万5000枚販売すると発表した。球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用したクッションで、観戦時のひざ置きや背当てとしても使用しやすく、球場内外で幅広く活用できる。グッズの有無は