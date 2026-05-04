「第４２回鷲羽杯」（４日、児島）３日目４Ｒでアクシデントが発生した。３番手を走っていた１号艇が２周２マーク（Ｍ）で、６号艇と接触して操縦不能状態に。それを回避しようと３周１Ｍで先頭を走っていた３号艇が外を回ったが、２番手追走の長谷川暖（２１）＝岡山・１３４期・Ｂ１＝が内から追い抜いてしまい１着でゴール。成績は１着で確定したが、航法指示違反となり、長谷川は即日帰郷となった。