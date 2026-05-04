５月３日に開催されたスコットランドリーグの第35節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、５位のハイバーニアンとアウェーで対戦。２−１で勝利を収めた。この試合の41分に３戦連発となる先制ゴールを決めた前田は試合後、左足のソックスとスパイクを脱ぎ、足を気にするようにして会場を後にした。この様子にインターネット上では、次のような声が上がった。「本当に心配」「大事に至らない事を祈ってます」