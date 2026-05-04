女優の瀬戸朝香（49）が4日、自身のインスタグラムを更新し、月曜パーソナリティーを担当する日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）での言い間違いを謝罪した。瀬戸は明るいベージュのボウタイブラウスに黒のパンツを合わせたショットを投稿し、「今日は『ZIP！』の日すみません…ミスをしてしまいました」とおわび。「冒頭のご挨拶で5月4日なのに4月と言ってしまいました。本当に本当にすみませんでした…」と謝罪の言葉を