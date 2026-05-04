俳優の中尾明慶さんが、自身のインスタグラムを更新。妻・仲里依紗さんから突然「寝室を別にしたい」と申し出があり、困惑していると報告しました。【写真を見る】【 中尾明慶 】 「これは私が悪いのでしょうか…」妻・仲里依紗から「寝室を別にしたい」「私は13年も悩んでいる」切実な訴えに困惑中尾さんは、記事のなかで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と、妻から突然の申し出があったと告白。さらに、