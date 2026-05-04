シンガー・ソングライターの平井大さんの野外ライブや『OTODAMA'26』など、4日に予定されていた音楽イベントが、強風など天候の影響で中止となったことが相次いで発表されました。平井さんの公式サイトでは、「本日5月4日（月･祝）に開催を予定しておりました『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』は、強風の影響により開催を断念し、中止することといたしました」と発表。続けて、「会場である『県立幕張海浜公園幕張の浜