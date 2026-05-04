【モデルプレス＝2026/05/04】Travis Japanの七五三掛龍也が3日、嵐の相葉雅紀らが出演するテレビ朝日系24局ネット『相葉マナブ』（よる6時〜6時52分）に出演。メンバーとご飯に行ったときの会計事情を明かした。【写真】STARTO人気グル、強風の歌舞伎町降臨◆七五三掛龍也、メンバーとの食事会事情告白メンバーでご飯に行くときの支払い方法について、七五三掛は男気ジャンケンで買った人が会計すると明かした。コンサートで地方