資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局のまとめによりますと、2025年に岡山県で起きた労働災害のうち、労働者が業務中にけがをしたり亡くなったりした死傷災害は2337件（前年比＋1件）で、3年連続で2300件を超えました。 このうち死亡災害は18件で、前年より5件増えました。 事故の型別では、転倒が589件（前年比＋46件）で全体の約25%と最も多く、続いて墜落・転落が392件（前年比＋32件）、動作の