【トルコ】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:00 予想N/A前回47.9（製造業PMI（購買担当者指数）) 消費者物価指数（4月）16:00 予想3.5%前回1.94%（前月比) 予想31.4%前回30.87%（前年比) 生産者物価指数（4月）16:00 予想N/A前回2.3%（前月比) 予想N/A前回28.08%（前年比) 【スイス】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30 予想52.0前回53.3（製造業PMI)