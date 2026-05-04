16:00シムカス・リトアニア中銀総裁、イベント講演 18:00ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、金融安定報告公表 18:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演 21:00コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席 21:15デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 5日 1:50ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可） 2:05