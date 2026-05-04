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テクニカルポイントユーロドル、一目の雲上限からの抜け出しを模索 1.1840ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1832エンベロープ1%上限（10日間） 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.1729現値 1.1720一目均衡表・転換線 1.171721日移動平均 1.171510日移動平均 1.1710100日移動平均 1.1677200日移動平均 1.1646一目均衡表・基準線 1.1597エンベロープ1%下限（10