【これからの見通し】先週の介入効果は一巡も、連休中の当局の監視は継続 １５７円めぐる攻防に 週明け4日のアジア市場では、ドル円が157.20台まで買われたあとの昼過ぎに、一気に155.72付近まで急落する場面があった。その後はすぐに156円台後半へと買い戻されて、現在に至っている。介入を思わせる神経質な値動きがみられている。 先週は4月30日にドル円が160.72付近を高値に一気に155.57付近まで急落した。市場では円