東北地方などの伝統的な狩猟集団「マタギ」の里として知られる山形県小国町で4日、クマを供養し山の神に感謝する「小玉川熊まつり」が開かれた。雪の残る山でクマ狩りが再現され、マタギの勇壮な姿が観客らを魅了した。朝から雨が降る中、マタギたちは毛皮をまとったクマ役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演した。銃声も響く本番さながらの狩りの様子に観客らは見入っていた。会場ではクマの肉を煮込んだクマ汁の販売も