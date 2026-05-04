【第20話】 5月3日 公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月3日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第20話「毛深い奴は情も深い」をヤンマガWebで公開した。 高校時代のノカゼを知っているバンドマン・ユウトが現れ、動揺する表情を見せたノカゼだったが、2人きりになると態度がそっけなくなり……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のペ&#