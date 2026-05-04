脅迫の疑いで、長岡市寺泊上片町に住む無職の男（48）が4日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は4月13日午後6時前、燕市に住む20代女性に対し、コミュニケーションアプリのトーク機能を使用して「おーぶっ殺す、二人とも覚悟しておけよ」という文言を送信して読ませ、女性と親族を脅迫した疑いです。女性から被害の相談があり、警察が捜査していました。警察は男と女性の関係を明らかにしていません