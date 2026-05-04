アジアサッカー連盟(AFC)は4日、今月9日午後9時(日本時間10日午前3時)に行うアジアカップ組合せ抽選会のポット分けを発表した。組合せ抽選会はAFC公式YoutubeチャンネルとTikTokでライブ配信される。サウジアラビア開催のアジア杯は来年1月7日から行われる。出場全24か国のうち23か国が決まっていて、残る1か国は6月4日に開催が延期された予選のレバノン対イエメンの結果を受けて確定。大会は4か国×6組のグループリーグを行い