明日5月5日（火・祝）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは藤原丈一郎（なにわ男子）、水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）。■知っておいて損はない衝撃の身近な危険 ゲストの富田鈴花が再現ドラマで熱演VTRでは、普段の生活の中で誰もが陥る可能性がある身近な危険を再現。夏の夜、ドアノブが取れ自宅のトイレに閉じ込められた女性。トイレの中はサウナ状態。このまま熱中症で死んで