元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（34）が、タレント・タモリ（80）を「全く面白くない」などと発言したことが物議を醸している件について言及した。ヒカルは4月20日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、タモリについて「全く面白くない」と発言。動画で共演したお笑いコンビ「キングコング」の“カジサック”こと梶原雄太も「俺は正直そんなですよ」と本音を